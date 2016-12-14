Закарпатские пограничники разоблачили коллегу-взяточника

16.12.2016 (10:23)

Пограничники в Закарпатье разоблачили сотрудника-взяточника

На таможенном посту "Лужанка" задержали пограничника, который пытался содействовать незаконной перевозке табачных изделий через государственную границу.

По информации внутреннего отделения безопасности Госпогранслужбы, 21-летний пограничник, который еще и года не прослужил на границе, занимался противоправной деятельностью.

Взяточника задержали именно тогда, когда он собирался покинуть пост, чтобы не препятствовать контрабандистам переправить сигареты.

По данному факту назначено служебное расследование, и направлено сообщение в военную прокуратуру Ужгородского гарнизона.

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