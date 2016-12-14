В ОГА презентовали туристический ролик о Закарпатье (ВИДЕО)

16.12.2016 (11:42)

Закарпатье - земля, приближенная к небу

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Вчера в Закарпатской ОГА во время заседания координационного совета по туризму при облгосадминистрации показали первый презентационный туристический ролик о нашей области.В нем, в частности, показывают природу, замки, термальные источники и фестивали Закарпатья.Кроме этого, напомним, в рамках реализации Программы развития туризма и курортов в Закарпатской области на 2016-2020 годы, в 5-ти областях Украины разместили рекламные борды о Закарпатье.Видеоролик о туристическом потенциале Закарпатской области - земли, приближенной к небу: