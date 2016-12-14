Ученые воссоздали лицо мужчины, жившего 9500 лет назад

16.12.2016 (17:53)

В Великобритании реконструировали лицо мужчины из Иерихона

В Великобритании реконструировали лицо мужчины из Иерихона

Реконструкцией занимались специалисты из Британского музея и Музея естествознания.

Лицо воссоздавалось по одному из семи черепов, найденных археологом Кэтлин Кеньон во время раскопок на территории палестинского города Иерихона в 1953 году. Ученые использовали 3D-моделирование, а саму модель выполнили из гипса. Исследователи установили, что это был взрослый мужчина. На протяжении жизни он ломал нос, но к моменту смерти перелом уже зажил. В детстве его голову, очевидно, особым образом связывали, чтобы изменить форму черепа и сделать ее более вытянутой – такая практика до сих пор распространена в некоторых культурах.

Если бы из кости удалось извлечь ДНК, то было бы можно попытаться установить цвет глаз и волос мужчины. Однако в настолько древних человеческих останках ДНК практически не сохраняется. К тому же есть вероятность испортить сам череп. Ученые надеются, что в ближайшем будущем благодаря развитию технологий им все же удастся это сделать.

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