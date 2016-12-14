16-летняя украинка исполнит гимн США на инаугурации Трампа (ВИДЕО)

16.12.2016 (07:56)

16-летняя певица украинского происхождения Джеки Иванко

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Ранее журналисты делали ставку на рэпера Канье Уэста, однако тот после личной встречи с Трампом отказался от затеи СМИ выяснили, кто исполнит гимн США на церемонии инаугурации президента страны.По данным New York Daily News, Дональд Трамп возложил это на плечи 16-летней певицы украинского происхождения Джеки Иванко, ставшей знаменитой благодаря телешоу America's Got Talent, – передает "Лайф".Девушку выбрали во время конкурса, который проходил в Белом доме. "16-летняя Джеки Иванко завоевала это участие у таких звезд, как Элтон Джон, Гарт Брукс и Motley Crue", – сообщает сайт Gazeta.ua. Родители Джеки – Михаил и Лиза Иванко эмигрировали в Америку, девочка родилась уже в Штатах.По данным издания, которое ссылается на старшего советника в команде Трампа Бориса Эпштейна, юная певица уже ответила согласием, заявив, что это будет для нее большой честью.Ранее журналисты делали ставку на рэпера Канье Уэста, однако тот после личной встречи с Трампом отказался от затеи.Отметим, что на церемонии инаугурации Барака Обамы национальный гимн исполняла Бейонсе, но, как выяснилось позже, певица делала это под фонограмму.