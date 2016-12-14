Цена на газ для украинцев может резко измениться

|В следующем году цена на газ может подешеветь
Директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз» Юрий Витренко рассказал, что в следующем году цена на газ может подешеветь.
Однако для этого необходимо выиграть два иска против «Газпрома» в Стокгольмском суде.
По словам Витренко, на сегодняшний день в Стокгольмском арбитраже рассматриваются два дела против российской компании «Газпром» на общую сумму в 28 млрд долларов. В частности, одно из требований Украины, чтобы цена газа на границе Россия-Украина равнялась соответствующей цене в Германии.
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