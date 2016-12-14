Новогодняя мошенническая схема в Карпатах - как разводят туристов (ВИДЕО)

17.12.2016 (09:43)

Мошенники соблазняют туристов существенно заниженной ценой

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Мошенники соблазняют туристов существенно заниженной ценой. Вместо комфортного коттеджа, встречать Новый год на улице рискуют туристы в Карпатах.С каждым годом становится все больше мошенников, которые воруют фотографии настоящих усадеб, придумывают несуществующие адреса и подставляют номера своих телефонов.Туристов соблазняют существенно заниженной ценой и исчезают, как только получают предоплату за бронирование.