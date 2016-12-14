В Тихом океане обнаружен таинственный объект

17.12.2016 (09:47)

Ученые считают, что это разбитый корабль инопланетян

Ученые считают, что это разбитый корабль инопланетян.

Посредством современных технологий удалось сделать неожиданное открытие в столь неизведанном уголке земного шара.

Внимание виртуальных археологов привлек островок в Тихом океане под названием Старбак.

На данном острове отчетливо прослеживается след крушения корабля, а тормозной путь превышает более одного километра. Однако еще более удивительная находка ожидала его в конце следа торможения: объективы захватили очертания металлической части какого-то рукотворного объекта.

По мнению представителей научного мира, на данном островке могло произойти крушение кораблей пришельцев, поскольку данная географическая точка мало когда посещается людьми.

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