Американцы засняли страшную акулу-призрака (ВИДЕО)

17.12.2016 (09:55)

Необычную рыбу заметили в водах Калифорнии

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Необычную рыбу заметили в водах Калифорнии. Ученые из США сняли на видео редкую рыбу Hydrolagus trolli, которую еще называют призрачной акулой.Эти рыбы из отряда химерообразных живут на большой глубине и крайне редко встречаются людям. Родственники акул и скатов, эти глубоководные обитатели отделились от других групп около 300 миллионов лет назад, уточняет National Geographic.Институт Monterey Bay Aquarium Research в Калифорнии направил дистанционно управляемый аппарат на нескольких погружений на глубину до двух километров в прибрежных водах Калифорнии и на Гавайях. Они не искали призрачных акул."Ребята, которые сняли это видео, на самом деле были геологами. Люди обычно не искали рыб в той области, так что нам просто улыбнулась удача", - говорит Дейв Эберт, директор программы исследовательского центра.Проанализировав ролик, специалисты пришли к выводу, что запечатленная на нем рыба является редким для этой области. Тщательный анализ видео позволил установить, что это была Hydrolagus trolli, которая обычно живет в водах неподалеку от Австралии. Это первый случай в истории, когда акулу-призрака с характерным заостренным носом сняли на видео в естественной среде обитания.