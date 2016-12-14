Папа Римский отметил свое 80-летие в компании бездомных

17.12.2016 (16:56)

На 80 лет пришло 8 бездомных

17 декабря Папа Римский Франциск празднует юбилей, понтифику исполнилось 80 лет. По этому случаю Франциск пригласил на завтрак 8 бездомных, которые пришли не с пустыми руками, а подарили Папе три букета подсолнухов.

На завтрак были приглашены две женщины и шестеро мужчин. Среди них: молдаванин, перуанец, двое румын и четверо итальянцев. Праздничный завтрак прошел в Доме Святой Марфы в Ватикане. Гостей встречал лично Франциск и угощал их сладостями из Аргентины.

После завтрака гости приняли участие в мессе в капелле Паолина. В честь своего юбилея Франциск создал семь дополнительных аккаунтов электронной почты, чтобы верующие со всего мира могли его поздравить с 80-летием. Торжественных мероприятий в Ватикане в этот день не намечается.

Пресс-служба печати Святого престола выложила фото в твиттер, которое набрало 265 лайков, 198 ретвитов и 11 комментариев, в которых понтифику желают здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что Франциск был избран понтификом в 2013 году и стал первым Папой из Старого Света.

Ранее сообщали, что в октябре Папа Римский посетил Грузию и отслужил мессу для 25 000 человек. А власти Турции были разозлены словами Франциска о признании геноцида армян.

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