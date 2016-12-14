В Закарпатье брат передал брату в СИЗО хот-доги с марихуаной

18.12.2016 (09:06)

В Закарпатье у подсудимого полиция обнаружила марихуану в хот-догах

23-летний житель Перечина передал своему задержанному брату, которого полиция везла в суд, хот-доги. В еде правоохранители обнаружили три пакетика с 50 граммами марихуаны.

24-летний житель Перечин находится под следствием за совершение преступления. Полиция конвоировала задержанного из Ужгородского СИЗО в Перечинский суд для рассмотрения уголовного производства. 23-летний брат задержанного, ранее судимый за изнасилование, передал ему три хот-доги. Осмотрев пищу, полицейские обнаружили в ней три пакетика с марихуаной общим весом около 50 г.

Если экспертиза подтвердит, что это действительно наркотик, то на перечинцы ожидает уголовная ответственность. По данному факту начато расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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