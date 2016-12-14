Полтысячи детей будут зажигать огни на главной елке Закарпатья

18.12.2016 (12:14)

Главная елка Закарпатья

Зажжение огней главной елки Закарпатья состоится в понедельник, 19 декабря, в день Святого Николая. В празднике примут участие руководители края, а также около пяти сотен детей со всей области.

Зрителей ждет театрализованное представление с главными персонажами зимних праздников в исполнении актеров областного академического театра кукол, а также концертная программа студентов Ужгородского колледжа культуры и искусств. К ним присоединятся и участники ужгородского Парада николайчиков, которые завершат здесь свое шествие.

Яркое и зрелищное праздник начнется на площади Народной в Ужгороде в 15.00.

На главную елку Ужгорода повесили километр гирлянд (ФОТО)