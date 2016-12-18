Что случится с деньгами вкладчиков в национализированном "ПриватБанке"?

19.12.2016 (09:17)

"ПриватБанк" продолжает работать в обычном режиме

"ПриватБанк", решение о национализации которого Кабмин принял вчера, 18 декабря, поздно вечером, банк продолжит работать в обычном режиме. Есть только определенные нюансы с обслуживанием корпоративных клиентов.

Об этом сегодня, 19 декабря, на утренней пресс-конференции заверил министр финансов Александр Данилюк. Он отметил, что "ПриватБанк" продолжает работать в обычном режиме. Физические лица будут иметь бесперебойный доступ к своим счетам, депозитам, смогут проводить платежи и снимать наличные в банкоматах и ​​кассах.

В то же время на один день заблокируют банковские переводы юридических лиц, что связано с нюансами изменения собственности "ПриватБанка".

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА:

Государство приняло решение о вхождении в капитал ПАО "ПриватБанк"

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря 2016 принял решение о вхождении государства в капитал ПАО "ПриватБанк". Согласно этому решению 100% акций банка будет принадлежать государству в лице Министерства финансов. Это гарантирует клиентам ПАО "ПриватБанк" защиту размещенных в нем средств и сбережений, поможет избежать системных рисков для банковского сектора и станет залогом сохранения финансовой стабильности в стране.

Это решение позволит защитить более 20 млн граждан Украины, которые хранят средства в этом банке и пользуются его сервисами. В первую очередь речь идет о 3,2 миллионах пенсионеров и 1,6 миллионах других социально незащищенных слоев населения. Все они будут иметь полный доступ к своим счетам.

Сейчас банк работает в обычном режиме и выполняет обязательства перед клиентами и партнерами.

Государство было вынуждено взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу "ПриватБанка" и его клиентов, не допустить углубления его проблем. К сожалению, проблемы в банке накапливались уже много лет и усилились в последнее время. Основной их причиной стала невзвешенная кредитная политика банка, которая привела к потере банком капитала.

Более двух лет Национальный банк вел работу с акционером в направлении разработки и выполнения плана докапитализации. Однако план выполнен не было. При этом Национальный банк Украины установил, что на сегодня общая потребность "ПриватБанка" в капитале составляла 148 млрд грн.

Национальный банк Украины, осознавая все эти проблемы ПАО "ПриватБанк" и учитывая важность его как системного банка для здоровья финансового сектора и экономики страны в целом, не мог ждать дольше и отнес банк к категории неплатежеспособных. Поэтому регулятор обратился к правительству с предложением передать этот системно важный банк в государственную собственность.

Также акционеры могут выполнить программу докапитализации, направили письмо в Кабинет министров Украины с просьбой о вхождении государства в капитал ПАО "ПриватБанк". Этим письмом акционеры обязались реструктурировать кредиты, предоставленные банком юридическим лицам, с учетом требований Национального банка до 1 июля 2017 года.

Переход ПАО "ПриватБанк" в государственную собственность состоится в соответствии со ст. 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"Соблюдение законодательства, нормативов и планов капитализации является принципиальным для устойчивого развития банков и финансовой стабильности страны. Акционеры не выполнили программу докапитализации, поэтому Национальный банк Украины, учитывая системную значимость банка, инициировал вхождение государства в капитал банка", - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Учитывая системное значение этого крупнейшего в стране банка было принято решение передать банк в собственность государству. Это позволит сохранить деньги правителей и спасти финансовую систему страны. Правительство выделяет средства, которые стабилизируют банк - для этого в бюджете предусмотрены необходимые средства. При этом бюджет останется сбалансированным. Бюджетные параметры остаются в пределах, обусловленных программой МВФ", - подчеркнул министр финансов Украины Александр Данилюк.

Международные финансовые организации и участники рынка информированы о развитии событий.

Ситуация под контролем, ведь ПАО "ПриватБанк" уже управляет государство. Он осуществляет операции в обычном режиме. Прежнее руководство банка согласилось способствовать работе антикризисной команды.

Переход "ПриватБанка" в собственность государства от частных акционеров состоится в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". В связи с этим будет сменено правление и наблюдательный совет "ПриватБанка". Других изменений в работе банка не произойдет. Все отделения банка и все его сотрудники будут работать и дальше.

100% акций ПриватБанка решено передать государству