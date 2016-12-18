Что случится с деньгами вкладчиков в национализированном "ПриватБанке"?

|"ПриватБанк" продолжает работать в обычном режиме
"ПриватБанк", решение о национализации которого Кабмин принял вчера, 18 декабря, поздно вечером, банк продолжит работать в обычном режиме. Есть только определенные нюансы с обслуживанием корпоративных клиентов.
Об этом сегодня, 19 декабря, на утренней пресс-конференции заверил министр финансов Александр Данилюк. Он отметил, что "ПриватБанк" продолжает работать в обычном режиме. Физические лица будут иметь бесперебойный доступ к своим счетам, депозитам, смогут проводить платежи и снимать наличные в банкоматах и кассах.
В то же время на один день заблокируют банковские переводы юридических лиц, что связано с нюансами изменения собственности "ПриватБанка".
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА:
Государство приняло решение о вхождении в капитал ПАО "ПриватБанк"
Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря 2016 принял решение о вхождении государства в капитал ПАО "ПриватБанк". Согласно этому решению 100% акций банка будет принадлежать государству в лице Министерства финансов. Это гарантирует клиентам ПАО "ПриватБанк" защиту размещенных в нем средств и сбережений, поможет избежать системных рисков для банковского сектора и станет залогом сохранения финансовой стабильности в стране.
Это решение позволит защитить более 20 млн граждан Украины, которые хранят средства в этом банке и пользуются его сервисами. В первую очередь речь идет о 3,2 миллионах пенсионеров и 1,6 миллионах других социально незащищенных слоев населения. Все они будут иметь полный доступ к своим счетам.
Сейчас банк работает в обычном режиме и выполняет обязательства перед клиентами и партнерами.
Государство было вынуждено взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу "ПриватБанка" и его клиентов, не допустить углубления его проблем. К сожалению, проблемы в банке накапливались уже много лет и усилились в последнее время. Основной их причиной стала невзвешенная кредитная политика банка, которая привела к потере банком капитала.
Более двух лет Национальный банк вел работу с акционером в направлении разработки и выполнения плана докапитализации. Однако план выполнен не было. При этом Национальный банк Украины установил, что на сегодня общая потребность "ПриватБанка" в капитале составляла 148 млрд грн.
Национальный банк Украины, осознавая все эти проблемы ПАО "ПриватБанк" и учитывая важность его как системного банка для здоровья финансового сектора и экономики страны в целом, не мог ждать дольше и отнес банк к категории неплатежеспособных. Поэтому регулятор обратился к правительству с предложением передать этот системно важный банк в государственную собственность.
Также акционеры могут выполнить программу докапитализации, направили письмо в Кабинет министров Украины с просьбой о вхождении государства в капитал ПАО "ПриватБанк". Этим письмом акционеры обязались реструктурировать кредиты, предоставленные банком юридическим лицам, с учетом требований Национального банка до 1 июля 2017 года.
Переход ПАО "ПриватБанк" в государственную собственность состоится в соответствии со ст. 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
"Соблюдение законодательства, нормативов и планов капитализации является принципиальным для устойчивого развития банков и финансовой стабильности страны. Акционеры не выполнили программу докапитализации, поэтому Национальный банк Украины, учитывая системную значимость банка, инициировал вхождение государства в капитал банка", - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
"Учитывая системное значение этого крупнейшего в стране банка было принято решение передать банк в собственность государству. Это позволит сохранить деньги правителей и спасти финансовую систему страны. Правительство выделяет средства, которые стабилизируют банк - для этого в бюджете предусмотрены необходимые средства. При этом бюджет останется сбалансированным. Бюджетные параметры остаются в пределах, обусловленных программой МВФ", - подчеркнул министр финансов Украины Александр Данилюк.
Международные финансовые организации и участники рынка информированы о развитии событий.
Ситуация под контролем, ведь ПАО "ПриватБанк" уже управляет государство. Он осуществляет операции в обычном режиме. Прежнее руководство банка согласилось способствовать работе антикризисной команды.
Переход "ПриватБанка" в собственность государства от частных акционеров состоится в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". В связи с этим будет сменено правление и наблюдательный совет "ПриватБанка". Других изменений в работе банка не произойдет. Все отделения банка и все его сотрудники будут работать и дальше.
100% акций ПриватБанка решено передать государству
Рейтинг: -11
Комментарии
Рейтинг: 0
КАЦАПСКИЕ РАБЫ ПРОСНУЛИСЬ,ПОМЫЛИ КАВКАЗЦАМ МАШИНЫ И ПОШЛИ ВОДКУ ЖРАТЬ ПО ПОМОЙКАМ,ВООБРАЗИВШИ,ЧТО ОНИ СВЕРХНАЦИЯ,А НЕ БИОМАССА ДЛЯ УГОЛОВНИКОВ С КРЕМЛЯ.УРА.ВЫПЬЕМ.
Рейтинг: 4
Коломойша договарился с Пецяй и долги банка повесли на народ украины. Все как обычно.
Рейтинг: 4
Это еврейские мансы.Не успели национализировать,а 61% уже у вальцмана!
Рейтинг: 3
После того как банк полностью стабилизируется, государство планирует его продать.Потом опять национализировать и снова продать ! И так бесконечно - это каклятский бизнес.
Рейтинг: 5
В 2017 год Украина входит без денег МВФ, без особых успехов в реформах и без перспектив быстрого экономического роста. Стране предсказывают десятилетия бедности и застоя. Эксперты уверены, что Украине не помогут преобразования — без стабильной политической системы экономика не выстоит. Но народ-то не виноват, что кучка уродов разворовала страну. Простых людей очень жалко. Им теперь нужно найти человека, который бы действительно вывел страну из хаоса. Иначе, полный крах.
Рейтинг: 3
Самое смешное -это то,что и деньги МВФ не помогут,а только ввергнут украинцев в кабалу беспросветную,но так им и надо,Россия враг, Бандера друг, ВША и ЕС благодетели.
Рейтинг: -5
Эксперты кацапы это холуи люмпены, живущие в нищете.
Рейтинг: 4
Так это из за тебя шлюх майданный я хожу в грязных кружевных трусах? Паскуда.
Рейтинг: 6
Это поучительно,по крайней мере у жителей Украины будет четкая картинка для сравнения: 25-30 лет назад и сейчас (без москалей так сказать, самостийно, слава украине, героям слава, хто не скаче тот москаль).
Рейтинг: 6
Сначала национализация, закачка государственных денег в банк, а потом приХватизация. Известная схема.Прощальный рейд Порошенко за баблом !
Рейтинг: 4
Одним из покупателей без сомнения будет либо сам Вальцман, либо его сынуля - "герой" АТО.
Рейтинг: 14
После национализации Приватбанка следует ожидать приватизации Нацбанка.
Рейтинг: 13
Укроправительство национализирует банк который по уши в долгах. Выпускает облигации внутреннего займа на 150 миллиардов ,которые сам же выкупает .Следите за руками. Вливает это бабло ,взятое из воздуха в провальный банк ,выводя его в плюс. И продает его! .. Полагаю что не за гривню ,иначе вообще смешно. Забавная схема. Когда нечего воровать и снаружи кредиты уже не дают ,придумали как превратить новый внутренний долг в чутка валюты ,которую можно украсть. Профессианалы!
Рейтинг: 14
Гражданка США Гонтарева :"Деньги вкладчиков надежно защищены от самих вкладчиков"...Новый Буратино - Буратино закопал свои монетки в Приватбанке...
Рейтинг: 14
На пресс-конференции, посвященной национализации ПриватБанка, глава НБУ Гонтарева назвала причины неплатежеспособности банка.Гонтарева заявила, что основная проблема банка - "невзвешенная кредитная политика". Во время стресс-теста была обнаружена недостача средств в ПриватБанке", - заявила глава НБУ.На 1 декабря этого года недостаток капиталов составил 148 млрд грн.
КИБЕРБЕРКУТ:Еще за 2 недели до приватизации члены семей правления банка начали под завесой секретности выводмть и обналичивать свои средства из Приватбанка.
Рейтинг: 14
Так как "ПриватБанк" БАНКРОТ,который стал "БЛАГОДАРЯ" бене,украина (НБУ) вынуждена НАЧАТЬ ЭМИССИЮ (печатание)ДЕНЕГ на сумму 150 млрд.грн. А это означает КРАХ экономики и финансов.МАССОВЫЙ ОТТОК денег из "ПриватБанка",РЕЗКОЕ ПАДЕНИЕ курса ХРИВНЫ и РЕЗКИЙ ВЗЛЁТ ЦЕН и в конечном .......ОБНИЩАНИЕ украинского нароДА.
СКАЧЕМ ДАЛЬШЕ!!!
Рейтинг: 13
Руководство НБУ пытается успокоить вкладчиков понимая что грядет лавинообразное нятие наличности в Привате которое бпнк не выдержит-БАНКУ НЕЧЕМ РАСПЛАТИТЬСЯ С ВКЛАДЧИКАМИ - дыра только официально составляет 150 млрд.грн!По словам сотрудников банка они сами как могут пытаются снять свои средства,хотя руководство это не приветствует под угрозой увольнения.