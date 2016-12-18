Банкоматы "ПриватБанка" в Ужгороде работают как обычно

19.12.2016 (11:55)

В Ужгороде у банкоматов "ПриватБанка" полное спокойствие

Национализация «Приватбанка» и все слухи о неплатежеспособности, не слишком испугали ужгородцев.

Банкоматы в Ужгороде никто не штурмует, более того, в одном из них, на проспекте Свободы вооюще нет очереди, хотя деньги в аппарате есть. На противоположной стороне проспекта, где расположено отделение банка, у аппарата стоят парочка пенсионерок.

Очередь из нескольких человек выстаивала у банкомата одного из главных офисов «ПриватБанка» на улице Корятовича. И это понятно, здесь очереди являются обычным явлением, ведь здесь больше народу, чем где-либо, потому что здесь центр города.

На ул. Подгорная 24, где расположено одно из отделений банка, картина была иной. Денежные операции здесь не проводились. Банкомат, установленный на улице, был заблокирован, а внутри помещения у кассы стояла табличка «Технологический перерыв». «Приходите завтра», - ответила заведующая отделением на вопрос, когда же будут деньги.

Создается впечатление, что изменения в "ПриватБанке" никак взволновали ужгородцев. Ажиотажа у банкоматов не наблюдается. А может, этому есть простое объяснение: денег на счетах ужгородцы не имеют, поэтому оснований для волнений просто нет.

Что случится с деньгами вкладчиков в национализированном "ПриватБанке"?