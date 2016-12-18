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Банкоматы "ПриватБанка" в Ужгороде работают как обычно

19.12.2016 (11:55)
В Ужгороде у банкоматов
В Ужгороде у банкоматов "ПриватБанка" полное спокойствие

Национализация «Приватбанка» и все слухи о неплатежеспособности, не слишком испугали ужгородцев.

Банкоматы в Ужгороде никто не штурмует, более того, в одном из них, на проспекте Свободы вооюще нет очереди, хотя деньги в аппарате есть. На противоположной стороне проспекта, где расположено отделение банка, у аппарата стоят парочка пенсионерок.

Очередь из нескольких человек выстаивала у банкомата одного из главных офисов «ПриватБанка» на улице Корятовича. И это понятно, здесь очереди являются обычным явлением, ведь здесь больше народу, чем где-либо, потому что здесь центр города.

На ул. Подгорная 24, где расположено одно из отделений банка, картина была иной. Денежные операции здесь не проводились. Банкомат, установленный на улице, был заблокирован, а внутри помещения у кассы стояла табличка «Технологический перерыв». «Приходите завтра», - ответила заведующая отделением на вопрос, когда же будут деньги.

Создается впечатление, что изменения в "ПриватБанке" никак взволновали ужгородцев. Ажиотажа у банкоматов не наблюдается. А может, этому есть простое объяснение: денег на счетах ужгородцы не имеют, поэтому оснований для волнений просто нет.

Что случится с деньгами вкладчиков в национализированном "ПриватБанке"?


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

19.12.2016 (15:44) / ВИЖУ

ПриватБанк заявил о рекордных темпах снятия денег.Наличности снимают больше, чем во времена активных боевых действий.
Объем снятой наличности со счетов в ПриватБанке составил до двух миллиардов гривен в день, заявил председатель правления банка Александр Дубилет.
...а хватит-то не всем....

19.12.2016 (15:36) / ВИЖУ

САМАЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ ХОХЛИКОВ ,ЛЕЖА В ГРОБУ РАДОВАТЬСЯ,ЧТО У РУССКОГО,ОПЛАКИВАЮЩЕГО ЕГО НА ПИДЖАКЕ ОТ ВЕРСАЧИ ОТРЫВАЕТСЯ ПУГОВИЦА!

19.12.2016 (14:34) / Читaтeль

Чё ж то кацапы, набрали в рот гамна и не упоминают о продаже газпрома?)) Карл! О продаже, не национализации, тупым лаптям ума не хватает осмыслить свою убогость)) А хватает ума под копирку кукарекать в ватном угаре))

19.12.2016 (15:38) / ВИЖУ

Ты галицкое толстозадое чмо член со рта вынь когда хрюкаешь.

19.12.2016 (14:03) / ВИЖУ

Интересно наблюдать, как лежа в гробу хохлы радуются насморку у соседа

19.12.2016 (14:00) / ВИЖУ

В ГАЛИЦКИХ БАНКАХ ЕСТЬ ПРАВИЛО - КИДАЙ,МОЧИ,БЕЙ И ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ С НАСЕЛЕНИЕМ И ВКЛАДЧИКАМИ ОГРЫЗКА УКРАИНЫ - ОТТОГО ЧТО ХОХЛЫ ЭТО РАБЫ И БЫДЛО ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ И УГОЛОВНИКОВ ЖИДОВ ПО НОВОМУ ,ОТСОСНИКИ ДЛЯ США И РАБЫ ДЛЯ ЕС.3,14ЗДА ОГРЫЗКУ

19.12.2016 (13:29) / ВИЖУ

В РАСИСТКИХ БАНКАХ ЕСТЬ ПРАВИЛО - КИДАЙ,МОЧИ,БЕЙ И ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ С НАСЕЛЕНИЕМ И ВКЛАДЧИКАМИ РАСИИ - ОТТОГО ЧТО КАЦАПЫ ЭТО РАБЫ И БЫДЛО ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ И УГОЛОВНИКОВ С КРЕМЛЯ И РАБЫ ДЛЯ КАВКАЗЦЕВ.УРА.ВЫПЬЕМ

19.12.2016 (12:24) / ВИЖУ

Ждать кончины осталось однако недолга это не повод конечно для радости так как пострадает в основном простой народ но тут уж ничего не поделать Евр(ейская)о интеграция понимаешь.

19.12.2016 (12:13) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

Вот интересно, а никто не спросил Беню, и с ним Гонтареву с Пецей.. а где собсно эти 150 лярдов??Кто то наделал долгов, а отдавать будет государство - под лозунгом спасения прихват банка.. Украинцы, а вы готовы все скинуться по 5 тык. гривен, за "Бенино" балавство???

19.12.2016 (12:12) / ПЕТУХ АЛЕКСЕЕВИЧ

На правах рекламы и сдерживания паники от Прихватбанка.