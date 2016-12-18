C 20 декабря школы в Ужгороде закрывают на карантин

19.12.2016 (16:40)

С 20 декабря в ужгородских школах - карантин!

Завтра прекращается обучение в общеобразовательных учреждениях Ужгорода в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ.

Распоряжение мэр Богдан Андриив подписал после заседания противоэпидемической комиссии, которое состоялось сегодня.

По озвученным данным, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен. По сравнению с прошлой неделей больных стало больше, по возрасту цифры следующие:

- До 4 лет заболеваемость выросла на 25,8%, или на 53 случая;

- От 5 до 14 лет - на 46%, или на 184 случая;

- От 15 до 17 лет - на 57%, или на 28 случаев;

- Среди взрослых - на 87%, или на 225 случаев.

Карантин продлится до 2 января. На период его действия запрещается проведение массовых детских мероприятий в закрытых помещениях.

Вместе с тем, ограничительные противоэпидемические мероприятия продолжат в детсадах. Воспитатели должны проводить общий утренний осмотр детей из опроса родителей о состоянии здоровья ребенка накануне, не допускать детей с признаками ОРВИ в коллектив, также будет ограничено, а то и запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, запрещается и перевод детей из группы в группу и прием новых детей и тому подобное. Ограничения касаются и персонала, который должен работать в марлевых масках и обеспечить усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Во Львове из-за гриппа во всех школах прекращают обучение на 4 дня, в связи с тем, что количество учеников, которые отсутствуют в школах из-за болезни, постоянно растет и на сегодняшний день она составляет 27%.