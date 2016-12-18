В Закарпатье водитель сбил мать с ребенком (ФОТО)

20.12.2016 (11:15)

В Закарпатье водитель сбил женщину с ребенком

Вчера, 19 декабря, в селе Иза Хустского района из-за гололеда автомобиль «Volkswagen Passat» после торможения вылетел на встречную полосу и совершил наезд на двух местных жителей: 8-летнего мальчика и его 29-летнюю маму.

Сотрудники Хустского отдела полиции на месте происшествия выяснили, что водитель «Volkswagen Passat» на чешской регистрации не справился с управлением, сбил двух пешеходов и въехал в ограждение.

Вследствие ДТП ребенка и его маму госпитализировали в районную больницу. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили домой. По предварительному диагнозу у мальчика обнаружено закрытую черепно-мозговую травму, перелом передней трети правого бедра и коленного сустава, а также тупую травма живота.

У водителя взят анализ на содержание алкоголя в крови, автомобиль помещен на спецплощадку Хутського отдела полиции. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье пьяный водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб (ФОТО)