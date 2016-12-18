В Закарпатье на ходу загорелся микроавтобус (ФОТО)

20.12.2016 (13:56)

В Берегово на ходу загорелся "Ford Transit"

Сегодня, 20 декабря в 8:03 в Службу спасения «101» сообщили о возгорании грузового микроавтобуса «Ford Transit» 1992 года выпуска.

Двигаясь по улице Мукачевской, что в г. Берегово, водитель данного транспортного средства заметил, что из-под капота идет дым. Мужчина немедленно остановился и с помощью огнетушителя начал самостоятельно бороться с огнем. А тем временем рядовые граждане на помощь ему вызвали спасателей.

На место происшествия поспешили бойцы ДСНС 12-й государственной пожарно-спасательной части г. Берегово. Всего работало 4 спасателя и одна единица техники. В 8:11 пожар был локализован, а уже через 8 минут его полностью ликвидировали.

Следствием пожара стал уничтоженный моторный отсек и поврежден салон транспортного средства.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Погибших и травмированных на события не было.

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