Ученые обнаружили в космосе черную дыру (ВИДЕО)

20.12.2016 (17:57)

Черная дыра поглотила звезду

Рейтинг: 2

Черная дыра поглотила звезду. Ученые обнаружили редчайшее космическое явление: черная дыра поглощает чересчур близко приблизившуюся к ней звезду..Черная дыра очень похожа на показанную в научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана Интерстелар.Открытие связано с загадочной вспышкой, наблюдаемой в 2015 году. Полагали, что это была самая яркая из наблюдавшихся сверхновых. Но новые данные показали, что причиной вспышки была черная дыра, поглощающая звезду.Изначально источник чрезвычайного яркого света, названный ASASSN-15lh, был классифицирован американскими учеными как самая яркая из когда-либо обнаруженных сверхновых. Однако белфастский профессор Стивен Смартт говорит, что, изучив этот источник света, он и его коллеги решили, что он не похож на сверхновую звезду.По его словам, чрезвычайно яркий свет ASASSN-15lh в течение месяцев вызывал у него и его коллег множество вопросов, но, изучив данные телескопов, они наконец нашли объяснение происходящему в далекой-далекой галактике. Ученые полагают, что похожая на Солнце звезда слишком близко приблизилась к черной дыре и в результате была разрушена под действием приливных сил.Звезда была "разорвана на лапшеобразные куски, а часть ее массы преобразовалась в излученный свет", - говорится в заявлении астрономов."В результате это явление выглядело как взрыв чрезвычайно яркой сверхновой звезды, хотя сама по себе эта звезда не могла стать сверхновой из-за недостатка массы", - добавляют ученые.