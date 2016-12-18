В Москве убит высокопоставленный дипломат МИД

|Официально МИД эту информацию пока не подтвердил.
Официально МИД эту информацию пока не подтвердил.
Начальник одного из отделов российского Министерства иностранных дел найден застреленным в Москве.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что тело дипломата обнаружили в его квартире. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли две гильзы, предположительно от травматического оружия. Также найден пистолет, находившийся в кухне под раковиной.
В квартире, где был застрелен дипломат, находилась его супруга.
На данный момент следствие рассматривает две версии произошедшего: убийство и суицид.
Официально в российском МИД информацию про гибель начальника одного из отделов ведомства еще не подтвердили.
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