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В Москве убит высокопоставленный дипломат МИД

20.12.2016 (08:02)
Официально МИД эту информацию пока не подтвердил.
Официально МИД эту информацию пока не подтвердил.

Официально МИД эту информацию пока не подтвердил.

Начальник одного из отделов российского Министерства иностранных дел найден застреленным в Москве.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что тело дипломата обнаружили в его квартире. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли две гильзы, предположительно от травматического оружия. Также найден пистолет, находившийся в кухне под раковиной.

В квартире, где был застрелен дипломат, находилась его супруга.

На данный момент следствие рассматривает две версии произошедшего: убийство и суицид.

Официально в российском МИД информацию про гибель начальника одного из отделов ведомства еще не подтвердили.

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