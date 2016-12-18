В Украине взлетят цены на сигареты и алкоголь

21.12.2016 (07:44)

Рада подняла акцизы на сигареты и алкоголь

Рада подняла акцизы на сигареты и алкоголь

Ставка акциза на алкоголь повышается на 20 процентов, а на сигареты - на 40 процентов.

Верховная Рада приняла законопроект, который повышает ставку акциза на алкоголь и сигареты. Целью закона является увеличение ресурсной базы для государственного бюджета на 2017 год.

Согласно ему, ставка акциза на алкоголь повышается на 20 процентов, на винодельческую продукцию, пиво и слабоалкоголку - на 12 процентов (индекс потребительских цен), на табачные изделия повышается - на 40 процентов.

Также повышается ставка экологического налога повышается и рентная плата. В том числе увеличивается рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц.

Помимо этого, в связи с повышением минимальной зарплаты до 3200 гривен пересматриваются отдельные положения Налогового кодекса, которые привязаны к ней. В частности, не будут повышаться штрафы и ставки местных налогов.

Напомним, с 3 декабря цены на алкоголь в Украине выросли.

Верховная Рада изменила правила покупки валюты