Ученые нашли гробницу возрастом две тысячи лет

21.12.2016 (07:57)

Длина гробницы составляет 6,6 метра, а ширина – шесть метров

Длина гробницы составляет 6,6 метра, а ширина – шесть метров.

Ученые обнаружили в китайской провинции Хэбэй гробницу, возраст которой составляет около двух тысяч лет.

Предположительно, часть ее содержимого была разграблена, о чем свидетельствуют дыры в гробнице. По найденным в гробнице предметам и ее структуре археологи установили, что она, вероятнее всего, относится к времени правления династии Западная Хань. Длина гробницы составляет 6,6 метра, ширина – шесть метров. Археологи отмечают, что она похожа на могилу князя Лю, которая была раскопана в 1968 году. В ней специалисты нашли костюм из нефрита, украшенный золотой проволокой.

В гробнице были обнаружены 49 предметов, среди которых изделия из керамики, нефрита и бронзы.

Ученые обнаружили в космосе черную дыру (ВИДЕО)