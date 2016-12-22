Стала известна цена билетов на поезд Интерсити в Польшу

21.12.2016 (16:04)

Стоимость в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн

"Укрзализныця" получила подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда Интерсити + № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Укрзализныця".

Сообщается, что 23 декабря 2016 поезд совершит свой первый рейс из столицы Украины в польский город Перемышль.

Новый поезд будет курсировать ежедневно составом скоростного электропоезда производства Hyundai Rotem.

Обещают, что поезд будет преодолевать расстояние из Киева в Перемышль только 7 часов 40 минут, а обратно - за 7 часов 07 минут.

Новый поезд № 705/706 будет отправляться со станции Киев - Пассажирский в 06:45 и прибывать в Перемышль в 13:25.

Обратно из Перемышля скоростной поезд Интерсити + будет отправляться в 14:26 и прибывать в Киев в 22:33.

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн.

В "Укрзализныце" отмечают, что стоимость проезда в гривнях зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указанная стоимость проезда в гривнах рассчитана по курсу 1 евро = 27,5099 грн, по состоянию на 20 декабря 2016 года).

При проезде во внутреннем сообщении, например, из Киева во Львов, стоимость проезда будет зависеть от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели.

Билеты на новый поезд Интерсити + № 705/706 Киев - Львов - Перемышль уже в продаже.

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