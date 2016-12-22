Приват24 может неожиданно отключиться

21.12.2016 (16:16)

Приват24 находится под угрозой отключения

На сайте ain.ua появилась информация, которая еще больше разжигает пожар, который окружил Приватбанк.

Оказывается, что удобная система банкинга Приват24 находится под угрозой отключения, если банк вовремя не оплатит свой аккаунт в облачной системе Corezoid.

А теперь по порядку: операционная система Corezoid, на базе которой и работает Приват24, не принадлежит банку Приват. Дело в том, что финучреждение владеет лишь аккаунтом в ОС, которая принадлежит американской компании Middleware. Также упоминается, что банк является инвестором Corezoid.

Между Приватбанком и Corezoid действует выгодный контракт, но работа Приват24 может оказаться под угрозой, если своевременно не будут оплачены счета за хостинг, – заявил основатель Corezoid (а также зампредправления Приватбанка) Александр Витязь.

Кстати, по данным Укрпатента, ТМ Приват24 принадлежит Приватбанку, на который и оформлен интернет-домен privat24.ua. Но, как уже сообщалось, операционная система, на которой работает онлайн-банкинг, не является собственностью банка.

Операционная система для Приват24 не принадлежит ПриватБанку