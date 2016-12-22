В Закарпатье 20-летний парень застрелился из-за несчастной любви

21.12.2016 (18:06)

20-летний закарпатец застрелился из ружья из-за несчастной любви

Случай произошел прошлой ночью в селе Новоселица, Тячевского района. Тело молодого человека в летней кухне нашла его мама.

Оперативная группа уже на месте установила, что парень 1996 года рождения выстрелил себе в подбородок из гладкоствольного ружья.

Предсмертное записки на месте обнаружено не было, но проверив телефон, правоохранители предположили, что он сделал это из-за несчастной любви.

Напомним, на днях в Кольчино, поезд отрезал голову молодому пареню, правоохранители тоже предполагают самоубийство.