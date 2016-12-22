Полицейские в Ужгороде задержали очередного водителя под "кайфом"

22.12.2016 (09:57)

Полицейские в Ужгороде задержали пьяного водителя с наркотой

22 декабря около часа ночи в Ужгороде по улице Мытной патрульные заметили автомобиль "ВАЗ-2121", у которого не работал левый задний габарит.

Во время общения с водителем были выявлены признаки алкогольного опьянения, а именно неустойчивая походка и запах алкоголя изо рта. От прохождения освидетельствования на драгера человек отказался в присутствии двух свидетелей.

Далее патрульные провели поверхностную проверку закарпатца и обнаружили в кармане его брюк 3 пакета с зеленым веществом, вероятно, марихуаной. Соответственно, на место происшествия вызвали следователей.

На нарушителя составили протокол по ст.130 КУоАП. После этого его доставили в Ужгородский ЗОНД на прохождение теста на алкогольное опьянение. Результат оказался положительным - 1.29 промилле. также закарпатцев провели тест на наркотическое опьянение, результаты которого станут известны позже.

Машину же эвакуировали из-за существенного препятствия движения и увезли на штрафплощадку.

В Ужгороде полиция ликвидировала канал сбыта наркотиков (ФОТО)