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Турпроект "Ukraїner" рассказал об экопоселении на Закарпатье (ВИДЕО)

22.12.2016 (10:14)
Экопоселение в Пацканёво на Закарпатье
Экопоселение в Пацканёво на Закарпатье
Это история о том, как на небольшом участке с несколькими старыми домами с нуля создается настоящее экопоселение, которое привлекает людей приезжать и оставаться здесь.
"Владимир встречает нас с костылем. В детстве он смотрел много вестернов и мечтал о лошадях, но только после того, как долгое время пожил в городе и попытался подняться вертикалью власти, понял, что по-настоящему ему нужны прежде всего кони. С одного из них он и упал, буквально за несколько дней до нашего приезда", - пишут в своем видеоблоге участники проекта Ukraїner.

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