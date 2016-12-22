Руководство Закарпатской таможни после инцидента с контрабандой нужно уволить, - Москаль

22.12.2016 (11:20)

Москаль требует уволить руководство Закарпатской таможни

Геннадий Москаль ждет от главы ГФС отстранения руководства Закарпатской таможни, допустившего контрабанду крупной партии сигарет в Словакию.

Вопиющий факт контрабанды крупной партии сигарет через украинскую-словацкую границу остается без внимания руководства Государственной фискальной службы. Еще на прошлой неделе словацкие таможенники обнаружили в железнодорожном вагоне, перевозившем соль с Украины в Словакию через железнодорожный пункт пропуска «Чоп-Чиерна над Тисой», 1020 блоков сигарет «Jin Ling». Контрабанда стоимостью около 30 тысяч евро была закопана под солью и беспрепятственно прошла таможенный контроль со стороны Украины.

- Совершенно очевидно, что сигареты пропустили чопские таможенники, - заявляет председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. - Словацкие коллеги контрабанду обнаружили, однако ни реагирования на этот факт со стороны руководства ГФС и персонально ее председателя Романа Насирова пока нет. При том, что в октябре этого года начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова отстранили от должности за гораздо меньшее нарушение. Жду такой же принципиальной позиции со стороны Государственной фискальной службы в этом конкретном случае.

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