Есть ли "российский след" в осквернении могилы Рабби Нахмана?

22.12.2016 (12:05)

Могила цадика Рабби Нахмана в Умани – самая почитаемая святыня для хасидов

Нападение на синагогу в Умани это не российская провокация, а выходка местных "рэкетиров". Такое мнение высказал военный инструктор и волонтер Цви Ариели.

"Я знаком с тем, что происходит в Умани, периодически там бываю. Это не первый инцидент. В городе неоднократно сносили еврейские здания, портили имущество, оскверняли памятники", - отметил Ариели.

Волонтер рассказал, что в Умани есть несколько антисемитских групп. По его словам, часть из них "искренние" антисемиты, а часть работает за деньги, занимается рэкетом, и давит на тех, кто связан с еврейской общиной.

Ариели добавил, что сам стал свидетелем того, как в Умани рэкетиры требовали деньги с местной еврейской общины.

Волонтер категорически отверг информацию о том, что осквернение синагоги - это российская провокация на фоне улучшения отношений между Украиной и Израилем.

"Глупость полная! Выдумка сумасшедшего! Даже комментировать не хочу. Это провокация не России, а местных рэкетиров, вполне конкретных людей, часть из которых вполне может быть связана со" Свободой "и другими. Всего таких групп три-четыре", - подытожил Ариели.

Напомним, в ночь на 21 декабря, В Умани осквернили синагогу на могиле цадика Рабби Нахмана (ФОТО, ВИДЕО). Они разогнали собравшихся, бросили свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены облили красной краской, напоминающей кровь.