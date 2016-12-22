Есть ли "российский след" в осквернении могилы Рабби Нахмана?

|Могила цадика Рабби Нахмана в Умани – самая почитаемая святыня для хасидов
Нападение на синагогу в Умани это не российская провокация, а выходка местных "рэкетиров". Такое мнение высказал военный инструктор и волонтер Цви Ариели.
"Я знаком с тем, что происходит в Умани, периодически там бываю. Это не первый инцидент. В городе неоднократно сносили еврейские здания, портили имущество, оскверняли памятники", - отметил Ариели.
Волонтер рассказал, что в Умани есть несколько антисемитских групп. По его словам, часть из них "искренние" антисемиты, а часть работает за деньги, занимается рэкетом, и давит на тех, кто связан с еврейской общиной.
Ариели добавил, что сам стал свидетелем того, как в Умани рэкетиры требовали деньги с местной еврейской общины.
Волонтер категорически отверг информацию о том, что осквернение синагоги - это российская провокация на фоне улучшения отношений между Украиной и Израилем.
"Глупость полная! Выдумка сумасшедшего! Даже комментировать не хочу. Это провокация не России, а местных рэкетиров, вполне конкретных людей, часть из которых вполне может быть связана со" Свободой "и другими. Всего таких групп три-четыре", - подытожил Ариели.
Напомним, в ночь на 21 декабря, В Умани осквернили синагогу на могиле цадика Рабби Нахмана (ФОТО, ВИДЕО). Они разогнали собравшихся, бросили свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены облили красной краской, напоминающей кровь.
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Комментарии
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Печерский суд Киева разрешил украинской Генпрокуратуре обыскать администрацию президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщает украинская газета «Вести».*****Что они курят???Походу трава кончилась.Перешили на спайс. У нормального психически здорового человека такое даже в мыслях не возникнет.
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Нормальные давно уже разъехались. Но что же они всё таки там курят на украине, интересно даже стало и кто пойдет на обыск?