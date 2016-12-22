Через КПП "Ужгород" снова пошли фуры с контрабандными сигаретами (ФОТО)

22.12.2016 (14:29)

Через границу в Закарпатье таможня пускает фуры с контрабандой

Тот факт, что через Закарпатье в Евросоюз снова пошли фуры с контрабандными сигаретами, получил документальное подтверждение. Финансовая полиция Словакии задержала на сельскохозяйственной ферме в с.Лучки у Михаловце 145 тысяч блоков сигарет различных марок, которые были в фуре с украинскими номерами.

Общая сумма только неуплаченных налогов с этих сигарет составляет 280 тысяч евро! На большинстве коробок - надписи на украинском языке.

- Хочу напомнить, что Словакия из украинских регионов граничит только с Закарпатьем, а от Ужгорода до Михаловце менее 40 километров, - заявляет Геннадий Москаль. - Сразу могу сказать, что груженая сигаретами фура проехала через грузовой терминал Международного пункта пропуска «Ужгород - Вишне Немецке». А наши доблестные таможенники ее «не заметили». И снова никакой реакции руководства ГФС на этот вопиющий факт!

Напомню, что буквально на днях словацкие таможенники обнаружили более тысячи блоков сигарет, которые приехали из Украины в железнодорожном вагоне с солью. И снова наши таможенники их «не заметили». А перед тем украинские таможенники на пункте пропуска «Ужгород» беспрепятственно пропустили в Словакию нашпигован сигаретами торт, который, опять же, обнаружили словацкие таможенники (фото ниже).

«Сигаретный торт» - это вообще-то мелочь, но когда словаки задерживают украинскую фуру с огромным количеством сигарет, а наши таможенники и их руководство с ГФС делают вид, будто все норм, - это очень и очень плохо. С сожалением должен констатировать, что после смены руководства Закарпатской таможни в октябре этого года восстанавливается системная контрабанда сигарет через пункты пропуска. В конце прошлого года нам удалось сломать эту схему, и к октябрю таких задержаний не было. Мы создали совместные украинско-словацкие, венгерские и -румунские группы, проводили ежедневную сверку задержаний контрабанды. Однако после смены руководства Закарпатской таможни эти группы просто перестали действовать. Новое руководство поставили только для того, чтобы восстановить системную контрабанду сигарет - это всем понятно. И я предупреждал об этом.

В связи с этим хочу напомнить голове ГФС господину Насиров, что в июле 2015 года именно системная контрабанда сигарет спровоцировала кровопролитие в Мукачево, которое прогремело на всю Европу. Факты свидетельствуют, господин Насиров, что ваши подчиненные на Закарпатской таможни - это воры и контрабандисты. Которые пропускают сигареты в железнодорожных вагонах, фурах и даже тортах. А еще безбожно дерут с заработки микроавтобусов «дань» и говорят, что отправляют ее для вас. Поэтому предупреждаю - если на Закарпатье снова взорвется конфликт, связанный с контрабандой, персональная ответственность за все ляжет лично на вас, - пишет Москаль.

Руководство Закарпатской таможни после инцидента с контрабандой нужно уволить, - Москаль