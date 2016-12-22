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Что будет с субсидиями с 1 января при минималке 3200

22.12.2016 (20:02)
До 30 апреля субсидии пересматриваться не будут
До 30 апреля субсидии пересматриваться не будут

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заверил, что до 30 апреля, когда закончится официальный отопительный сезон, субсидии пересматриваться не будут, а в будущем размер государственной поддержки будет рассчитываться по специальной формуле.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики

Александр Рева отметил, что до 30 апреля 2017 года, когда отопительный сезон окончательно закончится, субсидии государством пересматриваться не будут.

Кроме того, он добавил, что повышение минимальное заработной платы до 3200 гривен в месяц не спровоцирует негативный эффект траты всех заработанных гражданами средств на оплату коммунальных платежей, так как Кабмин разработал специальную формулу, исходя из которой будут рассчитываться субсидии.

Министр подчеркнул, что если, например, семье прибавят 500-600 гривен, то за ЖКХ от этой суммы будет оплачен лишь определенный процент, то есть 100-150 гривен.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины. Данное решение поддержало 274 депутата. Таким образом, уже с 1 января 2017 года минимальная зарплата в стране составит 3200 гривен.

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Комментарии

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