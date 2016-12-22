Самосуд в Закарпатье: Владелец убил поджигателя своей машины (ФОТО)

23.12.2016 (14:07)

Попытка поджога авто в Закарпатье закончилась трагически

Сегодня, 23 декабря, ночью в полицию поступило сообщение о вторжении на частную территорию в Рахове. На место происшествия оперативно выехала группа быстрого реагирования, которая выяснила, что двое мужчин около 3:00 ночи проникли во двор дома на улице Партизанской в ​​Рахове и пытались поджечь «Audi A6».

Эти лица облили машину горючим веществом с пластмассовой бутылки, но не успели ее поджечь, поскольку из дома вышел владелец авто со своим товарищем, который у него гостил.

Мужчины, которые пытались сжечь авто, попытались убежать, но одного из них удалось задержать. В это время из дома вышел отец владельца «Audi A6». Во дворе дома завязалась драка. Умерили мужчин правоохранители с ГБР, они же и вызвали «скорую». Мужчину, который подозревался в попытке поджога, забрали в Раховского районную больницу. Через полученные телесные повреждения он умер в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. За такие действия предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Второго человека, который причастен к попытке поджога, полиция разыскивает. Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Есть информация, что эти люди связаны с бизнесом на границе, то есть занимаются контрабандой, соответственно попытка поджога и убийство это следствие междоусобных разборок.

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