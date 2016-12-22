Украинцам обещают снижение тарифов на воду

23.12.2016 (19:18)

Власти смогут снизить стоимость поставки и отвода воды минимум на 10-12%

В Украине в ближайшее время могут существенно снизиться тарифы на водоснабжение. Соответствующие данные обнародовал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, местные власти смогут снизить стоимость поставки и отвода воды минимум на 10-12%. Насалик считает, что такие изменения в тарифах возможны благодаря перерасчету стоимости доли электроэнергии (от 30 до 70% соответственно).

На днях решение о пересмотре и изменении цен на рынке электроэнергии в следующем году приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По официальным данным, средний показатель на 2017 год будет колебаться в пределах 15,2%, что составляет до 1285 грн за 1 МВт/ч.

То есть впервые за годы независимости Украины появилась возможность снизить стоимость услуг до приемлемого уровня.

Напомним, ранее экономист Всеволод Степанюк заявил, что около 100% своей прибыли заложили поставщики коммунальных услуг в тарифы на отопление. Поэтому жители столицы регулярно переплачивают рекордные суммы, ведь в средний показатель заложено -50 градусов по Цельсию, то есть стопроцентный доход.

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