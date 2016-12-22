Ватикан: следующий год станет роковым для человечества

23.12.2016 (21:13)

На церемонии ритуала "чудесной крови" святого Януария произошло роковое знамение

На прошедшей в Ватикане церемонии ритуала "чудесной крови" святого Януария произошло роковое знамение: засохшая кровь мученика за веру должна была стать жидкой, но этого не случилось.

По мнению пресс-службы Ватикана, это является предзнаменованием надвигающихся на человечество бед и катастроф в ближайшем будущем.

Данная церемония проводится Ватиканом несколько раз в году с 1389 года, когда хранящаяся в ампулах засохшая кровь святого великомученика Януария становится снова жидкой.

Святой Януарий, принявший мученическую смерть во время преследования христиан римским императором Диоклетианом, считается небесным покровителем Неаполя, и капсула с его кровью сохраняется в Ватикане как священная реликвия с IV столетия.

В день чествования Святого Януария в Италии засохшая кровь святого, хранящаяся в капсуле, снова становится жидкой. Научных объяснений этому факту нет, кроме божественной воли, считают священнослужители.

Известно, что подобные неудачные случаи преображения "чудесной крови" уже имели место, что стало предвестником надвигающихся страшных событий. В 1939 – начало Второй мировой войны и 1980 – чудовищное землетрясение в Италии.

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