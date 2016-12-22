Закарпатец всадил знакомому в живот нож (ФОТО)

24.12.2016 (11:08)

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который ударил ножом знакомого

Вчера, 23 декабря, на службу «102» позвонил врач Тячевской районной больницы и сообщил, что в хирургическое отделение поступил пациент с ножевым ранением. Пострадавшего карета скорой помощи забрала у одного из заведений общественного питания села Дулово.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования, которые установили, что ножевое ранение мужчине нанес его знакомый - 28-летний местный житель. Зачем житель Тячивщини ударил знакомого ножом, он не объяснил. Полиция задержала жителя села Дулово в порядке статьи 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение. Мера наказания в соответствии с настоящей статьей - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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