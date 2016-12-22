В чем секрет долголетия: Советы восточных мудрецов

|Как прожить 100 лет?
Ответ на этот вопрос наверняка знают восточные мудрецы, ведь именно на Востоке люди доживают до глубокой старости, сохранив при этом отличное здоровье и ясность ума.
Возможно, и нам с тобой стоит прислушаться к советам долгожителей.
- Осенью и летом ложись спать и просыпайся как можно раньше.
- В зимнее время старайся отправляться в кровать рано, а вставать поздно.
- Весной засыпай, пока за окном светло, и поднимайся с восходом солнца.
- Соблюдай золотую середину в питании. Не переедай и не голодай.
- Держи ноги в тепле. Активное поступление энергии к голове может вызвать скачок артериального давления. Чтобы этого не случилось, отведи энергию вниз, к стопам.
- Избавься от беспокойства. Меньше размышляй о неприятных вещах, больше действуй.
- Следи за тем, что рассказываешь. Старайся говорить меньше, тщательно выбирая, что и когда сказать.
- Избытки чувств могут нанести вред твоему здоровью. Соблюдай умеренность во всем.
- Искренне улыбайся и наполняй свое сердце милосердием. Это может заменить любое лечение.
- Развивай свой ум, ведь вместе с ним совершенствуется и сердце.
По преданию мудрецов Востока, тело человека является частью Вселенной и способно к саморегуляции.
Чтобы всегда оставаться здоровым, достаточно следить за питанием, двигаться, и сохранять душевное спокойствие. Бери на заметку рекомендации долгожителей!
Ватикан: следующий год станет роковым для человечества
Комментарии
Рейтинг: -1
Спасибо..,теперь понятно почему свидомых на захид тянет.
Рейтинг: -2
А тебя вата на ЙУХ, вот и вали.
Рейтинг: 2
ПНХ чмо обрыганое галицкое