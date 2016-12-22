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В чем секрет долголетия: Советы восточных мудрецов

24.12.2016 (12:09)
Как прожить 100 лет?
Как прожить 100 лет?

Ответ на этот вопрос наверняка знают восточные мудрецы, ведь именно на Востоке люди доживают до глубокой старости, сохранив при этом отличное здоровье и ясность ума.

Возможно, и нам с тобой стоит прислушаться к советам долгожителей.

  • Осенью и летом ложись спать и просыпайся как можно раньше.
  • В зимнее время старайся отправляться в кровать рано, а вставать поздно.
  • Весной засыпай, пока за окном светло, и поднимайся с восходом солнца.
  • Соблюдай золотую середину в питании. Не переедай и не голодай.
  • Держи ноги в тепле. Активное поступление энергии к голове может вызвать скачок артериального давления. Чтобы этого не случилось, отведи энергию вниз, к стопам.
  • Избавься от беспокойства. Меньше размышляй о неприятных вещах, больше действуй.
  • Следи за тем, что рассказываешь. Старайся говорить меньше, тщательно выбирая, что и когда сказать.
  • Избытки чувств могут нанести вред твоему здоровью. Соблюдай умеренность во всем.
  • Искренне улыбайся и наполняй свое сердце милосердием. Это может заменить любое лечение.
  • Развивай свой ум, ведь вместе с ним совершенствуется и сердце.

По преданию мудрецов Востока, тело человека является частью Вселенной и способно к саморегуляции.

Чтобы всегда оставаться здоровым, достаточно следить за питанием, двигаться, и сохранять душевное спокойствие. Бери на заметку рекомендации долгожителей!

Ватикан: следующий год станет роковым для человечества


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

24.12.2016 (14:09) / нашатырь

Спасибо..,теперь понятно почему свидомых на захид тянет.

24.12.2016 (15:47) / Читательїїї

А тебя вата на ЙУХ, вот и вали.

24.12.2016 (16:08) / ВИЖУ

ПНХ чмо обрыганое галицкое