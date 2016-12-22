В чем секрет долголетия: Советы восточных мудрецов

24.12.2016 (12:09)

Как прожить 100 лет?

Ответ на этот вопрос наверняка знают восточные мудрецы, ведь именно на Востоке люди доживают до глубокой старости, сохранив при этом отличное здоровье и ясность ума.

Возможно, и нам с тобой стоит прислушаться к советам долгожителей.

Осенью и летом ложись спать и просыпайся как можно раньше.

В зимнее время старайся отправляться в кровать рано, а вставать поздно.

Весной засыпай, пока за окном светло, и поднимайся с восходом солнца.

Соблюдай золотую середину в питании. Не переедай и не голодай.

Держи ноги в тепле. Активное поступление энергии к голове может вызвать скачок артериального давления. Чтобы этого не случилось, отведи энергию вниз, к стопам.

Избавься от беспокойства. Меньше размышляй о неприятных вещах, больше действуй.

Следи за тем, что рассказываешь. Старайся говорить меньше, тщательно выбирая, что и когда сказать.

Избытки чувств могут нанести вред твоему здоровью. Соблюдай умеренность во всем.

Искренне улыбайся и наполняй свое сердце милосердием. Это может заменить любое лечение.

Развивай свой ум, ведь вместе с ним совершенствуется и сердце.

По преданию мудрецов Востока, тело человека является частью Вселенной и способно к саморегуляции.

Чтобы всегда оставаться здоровым, достаточно следить за питанием, двигаться, и сохранять душевное спокойствие. Бери на заметку рекомендации долгожителей!

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