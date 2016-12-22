Появилось видео с обломками потерпевшего крушение российского Ту-154 (ВИДЕО)

|На момент крушения на борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа
В сети появилось видео с обломками самолета Ту-154 Минобороны РФ, который упал утром 25 декабря в нескольких километрах от побережья РФ в Черном море.
Видео опубликовано на YouTube.
По словам репортера российского телеканала "Life", который находится на месте падения самолета, он, предположительно, увидел в море тело погибшего в спасательном жилете.
Напомним, на момент крушения на борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.
Ранее появилось первое видео с места крушения самолета.
Как сообщалось, министерство обороны РФ опубликовало полный список пассажиров, которые находились на борту самолета Ту-154. Среди них – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Алексаандрова, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Также опубликованы фото части пассажиров самолета.
Над акваторией Черного моря пропала связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи
Комментарии
Рейтинг: 2
Хохол ВИзЖУ, понюхав шкурку сала..
Глотнув мутного шмурдяка,
Пропев куплетик "Щеневмерла",
Сел шпарить дурь из компака ..
Икая и попёрдывая от натуги
Стал выдавать свидомый бред.....
И запах от него шёл шизанутый -
Но вдохновенье сдохло... вырубили свет...
Рейтинг: 2
ХЛЕБНУВ ГОРИЛКИ ГРАММОВ ТРИСТА
КАК ГОВОРИТСЯ, С БОДУНА
ГОСПОДЬ ПЛЕШИВОГО УКРОПА
СЛЕПИЛ ИЗ ГАЗА И ГОВНА
НАЗВАЛ УБОГОГО УКРОПА
И В МИР ОТПРАВИЛ ЩЕЛБАНОМ
ТОТ ДО СИХ ПОР ПО МИРУ БРОДИТ
ВОНЯЯ ГАЗОМ И ГОВНОМ
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Співчуття родинам загиблих! Особливо рідним та близким Єлизавети Глінка, яка рятувала від смерті дітей Донбаса!
Рейтинг: -3
ЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ,ПОВТОРЮСЬ Л И Ч Н О Е СОСТОЯНИЕ КРЕМЛЕВСКОГО ГИТЛЕРА ОКОЛО 200 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО. И ПОЧЕМУ КАЦАПЫ ДУМАЮТ,ЧТО ЭТО РАСИСТКОЕ СОСТОЯНИЕ? ДУМАТЬ НАДО НЕ КАЦАПСКИМИ СРАЛАМИ И НЕ ВОДКОЙ.ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ,А НЕ В КРЕМЛЕ
Рейтинг: 0
ЗАВИДУЙ МОЛЧА-ТВВОНЮЧАЯ ХОХЛОМЕРЗОСТЬ.ОЕ СОСТОЯНИЕ-ОБГАЖЕНЫЕ ОТ СТРАХА ШАРОВАРЫ ДА РАЗОРВАНЫЙ ПУКАН ТУПОГО ВОНЮЧЕГО ГАЛИЦКОГО ХОХЛА.