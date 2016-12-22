Появилось видео с обломками потерпевшего крушение российского Ту-154 (ВИДЕО)

25.12.2016 (12:17)

На момент крушения на борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа

Рейтинг: 0

В сети появилось видео с обломками самолета Ту-154 Минобороны РФ, который упал утром 25 декабря в нескольких километрах от побережья РФ в Черном море. Видео опубликовано на YouTube.По словам репортера российского телеканала "Life", который находится на месте падения самолета, он, предположительно, увидел в море тело погибшего в спасательном жилете.Напомним, на момент крушения на борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.Ранее появилось первое видео с места крушения самолета.Как сообщалось, министерство обороны РФ опубликовало полный список пассажиров, которые находились на борту самолета Ту-154. Среди них – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Алексаандрова, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Также опубликованы фото части пассажиров самолета.