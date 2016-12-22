Полиция задержала в Закарпатье 4-х нелегалов из Грузии (ФОТО)

25.12.2016 (14:20)

4 нелегала из Грузии попали в Закарпатье в лапы полиции

Сегодня утром, на посту в Нижних воротах патрульные обнаружили нарушение ПДД, после чего остановили "Daewoo Lanos" серого цвета на иностранном регистрации.

Разговаривая с водителем и общаясь с пассажирами полицейские узнали, что как водитель так и пассажиры являются гражданами Грузии и намерены незаконно пересечь границу государства.

Также, проверяя документы, внимание полицейских обострилась в законности пребывания водителя и пассажиров на территории Украины, поэтому на место происшествия вызвали следователей Воловецкого районного отделения полиции.

Если бы их не остановили за нарушение ПДД, возможно вечером, они бы уже праздновали Рождество где-то в Венгрии или Словакии...

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