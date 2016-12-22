В США расстреляли известного рэпера

26.12.2016 (19:08)

На американского репера Троя Эйва совершено покушение.

На американского репера Троя Эйва совершено покушение.

31-летнего репера Троя Эйва ранили в голову и руку.

Как сообщают в полиции Нью-Йорка, вооруженное нападение было совершено, когда Эйв ехал на автомобиле Maserati. Стрелявший передвигался пешком и выпустил две пули в боковое стекло со стороны водителя, а затем скрылся.

Рэпер, несмотря на ранения, смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл. Врачи считают, что потерпевший находится в стабильном состоянии.

Полиция начала расследование покушения, но основной задачей на сегодняшний день является установление примет нападавшего.

В Чили произошло мощное землетрясение (ВИДЕО)