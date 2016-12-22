В США расстреляли известного рэпера

|На американского репера Троя Эйва совершено покушение.
На американского репера Троя Эйва совершено покушение.
31-летнего репера Троя Эйва ранили в голову и руку.
Как сообщают в полиции Нью-Йорка, вооруженное нападение было совершено, когда Эйв ехал на автомобиле Maserati. Стрелявший передвигался пешком и выпустил две пули в боковое стекло со стороны водителя, а затем скрылся.
Рэпер, несмотря на ранения, смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл. Врачи считают, что потерпевший находится в стабильном состоянии.
Полиция начала расследование покушения, но основной задачей на сегодняшний день является установление примет нападавшего.
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