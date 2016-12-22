Ученые назвали дату полного уничтожения человечества

26.12.2016 (19:13)

Ученые узнали, когда наступит конец света

Ученые узнали, когда наступит конец света.

Бельгийские научные сотрудники из Левенского университета смогли высчитать приблизительные сроки уничтожения нашей планеты. Как выяснили исследователи, апокалипсис наступит через 5 миллиардов лет.

Еще древние философы говорили: все, что имеет начало, имеет и конец. Потому когда-нибудь настанет время, когда наша планета полностью исчезнет. Периодически в научно-популярных статьях появлялась даже дата исчезновения Земли. И исследования на эту тему также продолжаются.

Одно из последних представили специалисты из Бельгии. Согласно их исследованиям, Земля будет поглощена Солнцем, которое к этому времени станет массивным красным гигантом и значительно увеличится в объеме. Размер Солнца, говорят ученые, будет огромным, его внешние слои достигнут даже Марса.

Правда, произойдут все эти печальные события не скоро. По предварительным прогнозам ученых, аж через 5 миллиардов лет.

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