Рейтинг самых проблемных автомобилей в Украине

27.12.2016 (06:27)

Возглавила антирейтинг марка Nissan

Возглавила антирейтинг марка Nissan.

Специалисты страховой компании PZU составили список проблемных машин, основываясь на статистике поломок и неприятностей, которые происходили с автомобилями в 2016 году.

Об этом стало известно от Александра Мельничука, работающего пресс-секретарём компании.

Возглавила антирейтинг марка Nissan, поскольку с автомобилями этой компании чаще всего происходят поломки. Второе место по частоте убытков принадлежит машинам семейства Ford (31% несчастных случаев от общего числа застрахованных автомобилей).

Наконец, третье место досталось Skoda. Напротив, ВАЗ стал автомобилем, доставляющим наименьшее количество неприятностей своему владельцу. На второй позиции в этом рейтинге будет Opel и на третьем – Mitsubishi.

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