Что есть на ночь, чтобы похудеть

27.12.2016 (06:44)

Ужинайте рыбой, курицей или молочными продуктами

Ужинайте рыбой, курицей или молочными продуктами.

Ужин – это один из самых сложных периодов для приема пищи. Так как после трудового дня есть хочется очень сильно, а этот вечерний прием пищи наиболее небезопасен для похудения.

И чтобы не ломать голову над тем, что можно, а что нельзя перед сном, есть ТОП-5 низкокалорийных продукта для ужина.

1.Овощи и фрукты. Да, эти продукты можно есть в неограниченных количествах на ужин. Это может быть груша, яблоко, дыня, киви, хурма, апельсины, черника. Также можно делать различные фруктовые салаты. Но не рекомендуется есть бананы, виноград и клюкву. Из овощей не забывайте про помидоры, огурцы, картошку, перец, капусту. Кстати, эти продукты не только помогут утолить голод, но и насытят ваш организм нужными витаминами и микроэлементами.

2. Рыба. Готовьте ее на пару или на гриле. Рыбу можно добавлять, как в салаты, так и кушать ее просто в качестве закуски. Рыба и морепродукты– это самые низкокалорийные продукты. Лучше всего употреблять камбалу, карпа, карася, окуня, красную рыбу. Можно также приготовить креветки и крабов.

3. Зелень. Калорийность шпината, к примеру, составляет всего 30 ккал. Но кроме того, что этот продукт является низкокалорийным, зелень богата на различные витамины и микроэлементы. Поэтому она незаменима на вашем столе не только во время ужина. Ее зеленый цвет также поможет улучшить ваше настроение.

4. Молочные продукты. Про творог на ужин, наверное, знают все. Он действительно хорошо помогает побороть голод и дарит чувство сытости, при этом не вредит желудку и вашему организму перед сном. Но также не забывайте о том, что голод можно утолить и стаканом обезжиренного молока, которое содержит всего 31 ккал. Поможет справиться с желанием перекусить йогурт и кефир.

5. Отварная курица. Этот продукт всегда выручит вас в случае, если вы уж очень сильно проголодались. Но важно помнить, что курица должна быть отварная. Если вы ее пожарите, то это уже не низкокалорийный продукт.

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