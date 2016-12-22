В России на улице подрались Санта-Клаус, Человек-паук и Бэтмен (ВИДЕО)

27.12.2016 (06:53)

Кадры драки в России "взорвали" Сеть

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В России на улице подрались Санта-Клаус, Человек-паук и Бэтмен. В городе Казань в России посреди улицы случилась драка мужчин в костюмах Санта-Клауса, Бэтмена и Человека-паука.Ролик потасовки героев активно распространяется в сети с неоднозначными комментариями.Некоторые предполагают, что видео является постановочным, а кто-то называет причиной драки борьбу за территорию.На кадрах видно, как Бэтмен начинает бить Человека-Паука. Однако на помощь мужчине в сине-красном костюме приходит сам Санта-Клаус, который отгоняет героя Готэма.