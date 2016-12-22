Закарпатские пограничники задержали украинца на угнанной из Германии фуре

27.12.2016 (17:39)

На Закарпатье пограничники задержали похищенную в Германии фуру

Вчера пограничники отдела «Тиса» Чопского отряда обнаружили и задержали грузовой автомобиль, который находился в международном розыске как похищенный.

Так, во время проверки документов на грузовой автомобиль «IVECO», 2007 года выпуска, украинской регистрации, который направлялся на выезд из Украины в Венгрию, сработала база данных «Интерпол». За рулем грузовика находился гражданин Украины 1967 года. Позже, в ходе проверки пограничники выяснили, что данное транспортное средство похищен в Германии в конце июля этого года.

О обнаружен автомобиль правоохранители проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в г. Киев. Сейчас транспортное средство передано сотрудникам Национальной полиции в Закарпатской области.

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