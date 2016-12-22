Порошенко утвердил новые налоги для малого бизнеса

27.12.2016 (19:21)

Порошенко подписал изменения в законодательство

Отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривни в месяц.

Президент Петр Порошенко 27 декабря подписал изменения в законодательство, принятые Верховной Радой 6 декабря, относительно работы физических лиц-предпринимателей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривни в месяц, даже если временно не имеют ни прибыли, информирует BBC Украина.

Ранее ФЛП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если движения средств не было, то платить не было необходимости. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведения еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их непостоянно - так называемых "спящих ФЛП", отмечает издание. Люди сейчас выстраиваются в очереди к органам власти, чтобы успеть закрыть ФЛП до 1 января и не платить 704 гривни социального взноса за "спящий ФЛП".

При этом первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривни в месяц.

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