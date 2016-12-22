Врачи подсказали, как не набрать вес в зрелом возрасте

27.12.2016 (19:29)

С возрастом удерживать прежний вес становится все сложнее

С возрастом удерживать прежний вес становится все сложнее.

Почему мы толстеем? Давайте попробуем разобраться с причинами возрастного набора веса. Вот лишь некоторые из них.

Замедление обмена веществ. С годами все процессы в организме протекают медленнее. Поэтому каждая калория намертво прилипает к талии, а избавляться от лишних килограммов становится всё труднее.

Гормональные изменения. У женщин в период менопаузы снижается выработка прогестерона, который не только предохраняет от симп­томов предменструального синдрома, но и участвует в обмене веществ, препятствует накоплению жидкости в организме. У мужчин после определённого возраста происходит спад уровня тестостерона. Этот гормон способствует росту мышечной массы и защищает от лишнего веса. И наконец, у обоих полов замедляется синтез гормонов щитовидной железы, что тоже приводит к появлению дополнительных килограммов.

Снижение энерготрат. Организму уже не нужно тратить калории на рост, кроме того, с возрастом мы, как правило, двигаемся меньше, чем в юности. Многие физические нагрузки становятся уже не по силам, да и образ жизни пожилого человека редко можно назвать активным.

Плохие пищевые привычки. Приобретённые в юности, они ежегодно добавляют нам несколько граммов лишнего веса. Стоит ли удивляться, что в зрелом возрасте мы весим гораздо больше, чем в молодости?

Чтобы сохранить стройную фигуру в зрелом возрасте, придётся приложить усилия. Теперь одних занятий физкультурой уже недостаточно, нужно ещё и тщательно следить за питанием. Сразу оговоримся: строгие диеты пожилым противопоказаны. Резкое ограничение калорий — серьёзный стресс для организма, который может повредить работе сердечно-сосудистой системы (известно, что голодание заставляет печень вырабатывать вредный холестерин), нарушить работу желудочно-кишечного тракта, вызвать проблемы с памятью и артериальным давлением. Так что не стоит пытаться втиснуться в платье, которое вы носили в молодости. Ваша задача — не допускать быстрого набора веса. Если хотите немного похудеть, полезно один-два раза в неделю устраивать разгрузочные дни.

Меню для взрослых



В вашем суточном рационе должно быть до 600 г овощей и зелени и до 400 г фруктов и ягод. Для восполнения кальция следует отказаться от солёной пищи, кофе и крепкого чая и ежедневно включать в рацион молочные продукты, особенно творог 2,5%-ной жирности. Нужно также следить за тем, чтобы потребление витаминов и микроэлементов было достаточным, это поможет уменьшить проявление возрастных изменений. Особое внимание стоит обратить на витамины группы В, витамины А, D и Е.

Полезные продукты



Для сердца. Жирная рыба, свежие и тушёные овощи, фрукты (если нет проблем с весом, налегайте на богатые калием бананы), растительное масло, отвар шиповника. Ограничьте употребление соли.

Для щитовидной железы. Морская капуста, рыба и морепродукты, фейхоа, йодированная соль.

Для мозга. Самый полезный продукт — жирная рыба. Полиненасыщенные жиры, содержащиеся в ней, защищают сосуды, активизируют память, улучшают мыслительные способности. Также полезно постное мясо, злаки, чеснок, лук и цитрусы.

Для глаз. Морковь (лучше тушёная), шпинат, тыква, бобы, кукуруза, хурма.

Для костей. Молоко, творог, йогурты, сыры, рыба.

Вот так должно выглядеть ваше примерное дневное меню

Завтрак: творог (кефир, йогурт). Не увлекайтесь обезжиренными молочными продуктами. Продукты с жирностью ниже 2% бедны кальцием.

Второй завтрак: фрукты или овощи.

Обед: овощи, рыба или птица.

Перекус: фрукты или ягоды.

Ужин: крупы или овощи. Капуста, зелень и фасоль помогут сохранить фигуру и замедлят появление морщин.

Суточная калорийность: 1900 — для женщин и 2100 — для мужчин в сутки.

Что есть на ночь, чтобы похудеть