Закарпатская полиция за сутки нашла 7 человек находившихся в розыске

28.12.2016 (11:32)

За сутки полиция Закарпатья нашла семерых розыскиваемых

Сотрудники закарпатской милиции нашли семь человек, которые находились в розыске в Ужгороде, Мукачевском, Перечинском, Береговском и Раховском районах.

Ужгородский отдел полиции разыскал аж трех человек. Об исчезновении одного заявила бывшая жена ужгородца, 41 мужчины правоохранители нашли в областном центре Закарпатья.

Об исчезновении несовершеннолетнего заявила работник Ужгородского центра профессионально-технического образования. Ученик не пришел ночевать в общежитие, а потом не появился на учебу. Полиция разыскала 17-летнего юношу, он сейчас находится в реабилитационном центре «Пилигрим» в городе Мариуполь.

Кроме этого сотрудники Ужгородского отдела полиции нашли мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона.

Мукачевский отдел полиции разыскал женщину, которая покинула интернат, оставив о своем местонахождении.

Об исчезновении жены заявил житель Перечина. Сотрудники Перечинского отделения полиции нашли женщину в райцентре.

Береговский отдел полиции установил местонахождение 52-летнего мужчину, который находился в розыске за незаконное обращение с оружием. Он помещен в изолятор временного содержания.

На Раховщине полиция разыскивала жителя Черновцов, который самовольно начал восхождение на Говерлу. Мужчину найдено и доставлено на туристическую базу «Заросляк» в пгт. Ворохта Ивано-Франковской области.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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