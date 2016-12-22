Закарпатская полиция за сутки нашла 7 человек находившихся в розыске

|За сутки полиция Закарпатья нашла семерых розыскиваемых
Сотрудники закарпатской милиции нашли семь человек, которые находились в розыске в Ужгороде, Мукачевском, Перечинском, Береговском и Раховском районах.
Ужгородский отдел полиции разыскал аж трех человек. Об исчезновении одного заявила бывшая жена ужгородца, 41 мужчины правоохранители нашли в областном центре Закарпатья.
Об исчезновении несовершеннолетнего заявила работник Ужгородского центра профессионально-технического образования. Ученик не пришел ночевать в общежитие, а потом не появился на учебу. Полиция разыскала 17-летнего юношу, он сейчас находится в реабилитационном центре «Пилигрим» в городе Мариуполь.
Кроме этого сотрудники Ужгородского отдела полиции нашли мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона.
Мукачевский отдел полиции разыскал женщину, которая покинула интернат, оставив о своем местонахождении.
Об исчезновении жены заявил житель Перечина. Сотрудники Перечинского отделения полиции нашли женщину в райцентре.
Береговский отдел полиции установил местонахождение 52-летнего мужчину, который находился в розыске за незаконное обращение с оружием. Он помещен в изолятор временного содержания.
На Раховщине полиция разыскивала жителя Черновцов, который самовольно начал восхождение на Говерлу. Мужчину найдено и доставлено на туристическую базу «Заросляк» в пгт. Ворохта Ивано-Франковской области.
Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.
Кражи и мошенничество - самые распространенные виды преступлений на Закарпатье
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