Нарушитель ПДД обратил в бегство новую полицию (ВИДЕО)

29.12.2016 (12:33)

Нарушитель ПДД устроил погоню за новой полицией

Рейтинг: -1

В сети обсуждают видео, размещенное на канале ORJEUNESSE в видео-сервисе YouTube, на котором автор видео в маске общается с патрульными полицейскими."Остановили полицейские, несли полную чушь, а когда я начал отстаивать свои права, обозвали меня голимым провокатором и начали убегать", - отметил автор видео ПравоQator, харьковчанин Роман Алексенко, известный своими видео, на которых он выводит непрофессиональных или непорядочных инспекторов на чистую воду.На видео после остановки водителя, патрульная полиция так и не смогла посмотреть документы водителя. После этого разочарованные патрульные назвали водителя "Правокатор галимый". "Правокатор галимый у тебя в трусах, мусрор", - заявил водитель, и, ругаясь, попытался получить от патрульного его удостоверение, однако тот скрылся на служебном авто.Автору видео пришлось догонять полицейский "приус". "Ссыкун, паркуйся!", - требовал водитель, однако патрульные продолжали удирать от рассерженного водителя и один раз даже нарушили ПДД, проехав на красный свет."Вот такая у нас полиция. Съ...ется от граждан. За 120 тысяч вы наняли дебилов", - резюмировал автор.