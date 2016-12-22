Обама ввел санкции против РФ, чтобы загнать в угол Трампа

|Конуэй отметила, что порой поток обвинений от Обамы выглядел как горячка
Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.
В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.
Санкции
В обнародованном в четверг санкционном списке минфина значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Ранее в ноябре российский гражданин Алексей Белан был включен ФБР в список разыскиваемых за киберпреступления. Еще один гражданин России Евгений Богачев также находится в списке ФБР, за помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.
Также введены санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".
Как утверждается в сообщении госдепартамента США, "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) якобы помог ГРУ в проведении операций, "ЦОР Секьюрити" (бывшая Esage Lab) — предоставил ведомству технические исследования, а АНО "ПО КСИ" — специальное обучение.
Традиционно санкции предусматривают блокирование всех активов указанных граждан и организаций, американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в деловые отношения.
Персоны нон-грата
В соответствии с решением властей США 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 72 часов с момента информирования, то есть к полудню воскресенья.
Обама назвал российских дипломатов "разведчиками", а госдепартамент сообщил, что "их действия не соответствуют дипломатическому или консульскому статусу". Список дипломатов, подлежащих высылке, власти США не публикуют.
Также закрываются два дипломатических учреждения РФ в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Эти учреждения, по данным властей США, также использовались в разведывательных целях.
Обама ввел санкции против РФ, чтобы загнать в угол Трампа
Советник избранного президента США Келиэнн Конуэй заявила, что президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ с целью загнать в угол избранного президента Дональда Трампа и ограничить его свободу действий после вступления в должность. Конуэй отметила, что мирная передача власти при демократии проходит совсем не так.
Об этом она сказала в интервью CNN.
"Скажу вам, что даже те, кто симпатизирует президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что отчасти он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень печально, если политика стала главным мотивирующим фактором. Часто мы думаем, что так оно и есть", - сказала Конуэй.
Советник Трампа заявила, что не считает хакерские атаки единственной причиной поражения Демократической партии на выборах.
"Все, что мы слышали на протяжении все избирательной кампании было: "Россия, Россия, Россия", - сказала Конуэй, отметив, что порой поток обвинений выглядел как горячка.
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Комментарии
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Вот она оказывается какая, обе/зьяна с гранатой! И ЭТО было награждено Нобе/лев/ской премией Мира, теперь эту премию нужно присуждать тем кто у/б/ив/ал на Дон/ба/се свой народ. Господи прости их за эти действия - кроме стыда и презрения ничего им не принесёт!!!
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Вот и проясняется, почему из Киева на Россию ввелась такая срачка. Учителем оказался президент мира - Обама. И Порошенко объявил себя президентом мира, а фактически ведет карательную операцию против украинского народа.