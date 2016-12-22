Обама ввел санкции против РФ, чтобы загнать в угол Трампа

30.12.2016 (08:17)

Конуэй отметила, что порой поток обвинений от Обамы выглядел как горячка

Власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Москва примет ответные адекватные меры, но спешить с ними не будет.

Санкции

В обнародованном в четверг санкционном списке минфина значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Ранее в ноябре российский гражданин Алексей Белан был включен ФБР в список разыскиваемых за киберпреступления. Еще один гражданин России Евгений Богачев также находится в списке ФБР, за помощь в его поимке объявлено вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.

Также введены санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".

Как утверждается в сообщении госдепартамента США, "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург) якобы помог ГРУ в проведении операций, "ЦОР Секьюрити" (бывшая Esage Lab) — предоставил ведомству технические исследования, а АНО "ПО КСИ" — специальное обучение.

Традиционно санкции предусматривают блокирование всех активов указанных граждан и организаций, американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ними в деловые отношения.

Персоны нон-грата

В соответствии с решением властей США 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 72 часов с момента информирования, то есть к полудню воскресенья.

Обама назвал российских дипломатов "разведчиками", а госдепартамент сообщил, что "их действия не соответствуют дипломатическому или консульскому статусу". Список дипломатов, подлежащих высылке, власти США не публикуют.

Также закрываются два дипломатических учреждения РФ в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Эти учреждения, по данным властей США, также использовались в разведывательных целях.





Обама ввел санкции против РФ, чтобы загнать в угол Трампа





Советник избранного президента США Келиэнн Конуэй заявила, что президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ с целью загнать в угол избранного президента Дональда Трампа и ограничить его свободу действий после вступления в должность. Конуэй отметила, что мирная передача власти при демократии проходит совсем не так.

Об этом она сказала в интервью CNN.

"Скажу вам, что даже те, кто симпатизирует президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что отчасти он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень печально, если политика стала главным мотивирующим фактором. Часто мы думаем, что так оно и есть", - сказала Конуэй.

Советник Трампа заявила, что не считает хакерские атаки единственной причиной поражения Демократической партии на выборах.

"Все, что мы слышали на протяжении все избирательной кампании было: "Россия, Россия, Россия", - сказала Конуэй, отметив, что порой поток обвинений выглядел как горячка.

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