На Минайской в ​​Ужгороде при пожаре в квартире пострадал мужчина

30.12.2016 (10:38)

Пожар в Ужгороде: горела квартира, пострадал владелец

30 декабря около часа ночи в городе Ужгород по улице Минайской в квартире девятиэтажного жилого дома возник пожар.

В результате пожара хозяин квартиры получил термические ожоги лица, левой кисти рук и верхних дыхательных путей.

Огонь уничтожил компьютер, монитор, музыкальный центр, вещи домашнего обихода. Ориентировочные прямые убытки составили около 20 тысяч гривен.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в электросети, - сообщили в УГСЧС в Закарпатской области.

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