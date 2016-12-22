На Минайской в ​​Ужгороде при пожаре в квартире пострадал мужчина

|Пожар в Ужгороде: горела квартира, пострадал владелец
30 декабря около часа ночи в городе Ужгород по улице Минайской в квартире девятиэтажного жилого дома возник пожар.
В результате пожара хозяин квартиры получил термические ожоги лица, левой кисти рук и верхних дыхательных путей.
Огонь уничтожил компьютер, монитор, музыкальный центр, вещи домашнего обихода. Ориентировочные прямые убытки составили около 20 тысяч гривен.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в электросети, - сообщили в УГСЧС в Закарпатской области.
Пожар в доме профсоюзов в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)
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