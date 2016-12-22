На трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье микроавтобус сбил насмерть пешехода

30.12.2016 (14:50)

В Закарпатье на трассе "Киев-Чоп" погиб пешеход

Сегодня ночью на тел.102 полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на автодороге "Киев-Чоп" в Воловецком районе Закарпатья. Об этом сообщил сам водитель, который совершил наезд на пешехода. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как установили правоохранители, трагедия произошла после полуночи на трассе Киев-Чоп в с.Тышив Воловецкого района. Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», 52-летний житель Ивано-Франковской области, двигаясь в направлении Львова, совершил наезд на пешехода, 44-летнегоместного жителя. Водитель говорит, что пострадавший неожиданно выбежал на дорогу, а он не успел вовремя среагировать. От полученных травм мужчина скончался.

Полиция начала по данному факту уголовное производство. Машину задержали на спецплощадку. Водителя направлено на медосвидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения. Причину и обстоятельства трагической ДТП выясняют следователи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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