В Ужгороде пешеход угодил под колеса джипа

31.12.2016 (10:32)

ДТП в Ужгороде: Студент на джипе сбил пешехода

Сегодня около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на ул.Собранецкой в ​​Ужгороде. На место происшествия прибыла патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что автомобиль «Хонда», за рулем которого находился 20-летний студент университета, двигаясь в направлении аэропорта, сбил 29-летнего ужгородца, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пострадавший с многочисленными переломами ребер и другими повреждениями оказался в больнице. Машину задержали на спецплощадку полиции.

Полиция начала расследование ДТП. Водителя джипа освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения - он был трезв.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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