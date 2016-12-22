В Ужгороде пешеход угодил под колеса джипа

|ДТП в Ужгороде: Студент на джипе сбил пешехода
Сегодня около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим на ул.Собранецкой в Ужгороде. На место происшествия прибыла патрульная полиция, следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что автомобиль «Хонда», за рулем которого находился 20-летний студент университета, двигаясь в направлении аэропорта, сбил 29-летнего ужгородца, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пострадавший с многочисленными переломами ребер и другими повреждениями оказался в больнице. Машину задержали на спецплощадку полиции.
Полиция начала расследование ДТП. Водителя джипа освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения - он был трезв.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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